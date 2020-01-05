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Son dakika… Pompeo’dan çok net mesaj: Dünya bugün daha güvenli bir yer

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABC News'e açıklamalarda bulundu. Pompeo, "Bugün dünyanın daha güvenli bir yer olduğu kesin. İstihbarat kaynakları Süleymani üzerindeydi. İran yönetiminin Trump'ın görüşünü ve mesajını açıkça aldığına şüphem yok" dedi. Öte yandan Irak yönetimi, ABD'nin düzenlediği hava saldırıları yüzünden Amerika'nın büyükelçisine nota verdi.

16:27 -
Haberler Dünya
Son dakika… Pompeo’dan çok net mesaj: Dünya bugün daha güvenli bir yer

ABD ile İran arasındaki gerilimi tırmandıracak gelişmeler yaşandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tahran yönetiminin mesajı aldığını söyledi. ABC News’e konuşan Pompeo, “Bugün dünyanın daha güvenli bir yer olduğu kesin. İstihbarat kaynakları Süleymani üzerindeydi. İran yönetiminin Trump’ın görüşünü ve mesajını açıkça aldığına şüphem yok” dedi.

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Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Süleymani’nin öldürüldüğü Irak’tan bir hamle geldi. Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisini devam eden hava saldırıları nedeniyle bakanlığa çağırdı. Öte yandan Irak parlamentosu da olağanüstü bir oturuma başladı. Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi şeklinde duyurduğu gelişmede Irak başbakanının da oturumda yer aldığı belirtildi.

Başbakan Adil Abdül Mehdi’nin katıldığı oturumda Iraklı siyasetçilerin bir yasa çıkararak Washington’a ABD askerlerini ülkeden çekmeleri için çağrıda bulunması bekleniyor.

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Son güncelleme: 16:35 05.01.2020
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