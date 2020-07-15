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Son dakika… Pompeo’dan TürkAkımı için tehditkâr açıklama!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'dan gelen doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TürkAkım projesiyle ilgili tehditkâr açıklamalarda bulundu. Pompeo, Kuzey Avrupa ülkelerinin Rusya ile ortaklığı sonucunda ortaya çıkan KuzeyAkım 2 projesi için de benzer ifadeler kullandı.

Sozcu.com.tr
17:47 -
Haberler Dünya
Son dakika… Pompeo’dan TürkAkımı için tehditkâr açıklama!

Pompeo, TürkAkım ve Rus doğalgazını Kuzey Avrupa ülkelerine taşıyan KuzeyAkım 2 projelerinde yer alan ülkelere “Projeden hemen çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın” açıklamasında bulundu.

Rusya’ya fayda sağlayan kötü projelerde yer alındığını vurgulayan Pompeo, projelere destek veren katılımcıları uyardı.

Bir an önce projelerden çekilme çağrısında bulunan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, çekilmeyenler için “Sonuçları olur” ifadelerini kullandı.

Projeyle birlikte Rus doğalgazı Avrupa’nın pek çok noktasına ulaşabiliyor. Fotoğraf: İHA

VANALAR OCAK AYINDA AÇILMIŞTI

Türk Akımı ya da resmi adıyla TürkAkım, Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye aktarılan doğal gaz boru hattı projesidir. Resmi açılışı Ocak ayında yapılan proje kapsamında Rusya’dan Avrupa’ya 1.3 milyar metreküp doğazgaz taşındı. Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım’ın ilk hattı Türkiye’ye gaz akışı sağlarken, ikinci hat üzerinden Avrupa’ya gaz taşınıyor.

Pompeo’nun açıklamalarının ardından ABD tarafından projelere ortak olan şirketlere yaptırım uygulanabileceği iddiası gündeme geldi. Boru hattının işletmesini Türkiye adına BOTAŞ, Ruysa adına ise GazProm sağlıyor.

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ABD Avrupa Dışişleri Bakanı Rusya son dakika Türkiye
Son güncelleme: 18:15 15.07.2020
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