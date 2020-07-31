Son dakika… Portekiz’de hızlı tren kaza yaptı! Çok sayıda yaralı ve bir ölü var

Ülkenin Coimbra bölgesinde yaşandığı bildirilen kaza çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin bölgeye akın etmesine neden oldu.. İlk açıklamalara göre en az 50 kişi yaralandı bir kişi hayatını kaybetti.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-portakizde-hizli-tren-kaza-yapti-cok-sayida-yarali-ve-bir-olu-var-5963783","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-portakizde-hizli-tren-kaza-yapti-cok-sayida-yarali-ve-bir-olu-var-5963783","pageType":"yazi","pageIdentifier":5963783,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Portekiz&#8217;de hu0131zlu0131 tren kaza yaptu0131! u00c7ok sayu0131da yaralu0131 ve bir u00f6lu00fc var"});aip('newsArticle', {"identifier":5963783,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-portakizde-hizli-tren-kaza-yapti-cok-sayida-yarali-ve-bir-olu-var-5963783/","headline":"Son dakika&#8230; Portekiz&#8217;de hu0131zlu0131 tren kaza yaptu0131! u00c7ok sayu0131da yaralu0131 ve bir u00f6lu00fc var","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["kaza","Portekiz","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":"2020-07-31 18:45:28","datePublished":"2020-07-31 18:45:28","dateModified":"2020-07-31 18:47:53","info":"{"seo_news":"false"}"});