Prens Charles kameralar önünde herkesi şaşırttı

İsrail’de dün gece gerçekleştirilen Holokost anma günüde çekilen bir görüntü sosyal medyanın ve uluslararası medyanın gündemine oturdu. Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 75’inci yıldönümü vesilesiyle gerçekleşen törene katılan Galler Prensi Charles (71), etkinlik sırasında protokolde oturan dünya liderleri ve siyasetçilerle selamlaştı.

Fakat ilk sırada oturan Charles, sıradan herkesle selamlaşırken, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’i (60) es geçti. Pence’in eli havada kalırken Prens Charles daha sonra ABD Başkan Yardımcısı’nın yanındaki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun elini sıkarak selamlaştı.

Bu görüntüler sosyal medyada gündem olurken yaşananların ardından Prens Charles’ın yardımcıları bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Yapılan açıklamada, “Prens Charles ve Pence, etkinliğin başlamasından önce samimi ve dostça bir sohbet gerçekleştirdi. Dolayısıyla tekrar selamlaşmadılar” dedi.

Fakat görüntülerde Pence’in elinin havada kalması ve daha sonra Charles’ın beline dokunması, ABD tarafının bu karşılaşmadan beklentilerinin daha yüksek olduğuna dair iddiaları kuvvetlendirdi.