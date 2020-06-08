Son dakika… Protestocuların arasına girip ateş açtı

Protestoların yoğun olduğu Seattle’da tabancası olan bir kişinin otomobille göstericilerin arasına girmesi ve bir kişiyi kolundan vurması büyük panik yarattı.

Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda siyah otomobildeki bir kişi kalabalığın arasına girerek bir göstericiyi kolundan vuruyor.

Daha sonra olay yerindekiler vurulan gence müdahale ederken saldırganı da durdurmaya çalışıyor.

Yaşananların ardından Seattle polis müdürlüğünden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada vurulan göstericinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken bir kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.