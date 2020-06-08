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Son dakika… Protestocuların arasına girip ateş açtı

ABD'de George Floyd protestoları devam ederken panik yaratan bir olay Seattle'da yaşandı... Çok sayıda göstericinin ırkçılığa karşı yürüdü sırada siyah bir otomobil kalabalığın arasına girdi. Elinde silah olan şoför bir göstericiyi vurdu.

Sozcu.com.tr
08:47 -
Haberler Dünya
Son dakika… Protestocuların arasına girip ateş açtı

Protestoların yoğun olduğu Seattle’da tabancası olan bir kişinin otomobille göstericilerin arasına girmesi ve bir kişiyi kolundan vurması büyük panik yarattı.

Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda siyah otomobildeki bir kişi kalabalığın arasına girerek bir göstericiyi kolundan vuruyor.

Siyah arabanın içinden çıkan siyah sweatshirtlü adam kalabalığın arasına girdikten sonra tabancasını çıkardı. Bir göstericiyi kolundan vuran saldırgan etrafa korku saçtı. Vurulan adama ise kırmızı gömlekli protestocular yardım etmeye çalıştı.

Daha sonra olay yerindekiler vurulan gence müdahale ederken saldırganı da durdurmaya çalışıyor.

Protestocular yaralı adama müdahale ediyor.

Yaşananların ardından Seattle polis müdürlüğünden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada vurulan göstericinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken bir kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

ABD Haber otomobil son dakika
Son güncelleme: 08:51 08.06.2020
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