Son dakika… Putin’den Dağlık Karabağ çıkışı: Görüşmelerde Türkiye de olmalı

Azerbaycan-Ermenistan hattında Dağlık Karabağ üzerinden 27 Eylül'de başlayan gerilim sürüyor. Dünyanın gözünün çevrildiği bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ne ateşkes ne de diplomasi yolunu dikkate alan Ermenistan ordusu, provokatif saldırılarla sivilleri hedef alıyor. ABD ve Rusya, tansiyonu düşürmek için arabulucu olma çabasıyla her iki ülkenin dışişleri bakanlarını Moskova ve Washington’da bir araya getirse de, Türkiye’yi bu müzakere sürecinin dışında bırakmıştı.

NİHAYET GERİ ADIM ATTI



Azerbaycan lideri İlham Aliyev’in sıklıkla Türkiye’nin de masada olması gerektiğine yönelik çağrısı sonunda yanıt bulmuş gibi görünüyor. Bu çağrıya şimdiye dek kulak tıkayan Rusya lideri Putin, bugün geri adım attı.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Putin bölgede acil olarak ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Putin, ateşkesin ardından barış görüşmeleri için masaya oturulması ve Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkenin bu sürece dahil olması gerektiğini söyledi.