Son dakika… Putin’den flaş aşı açıklaması: Corona virüsü aşısına onay çıktı

Corona virüsü salgınında vaka sayısı 20 milyon sınırını geçerken, pandemiden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya’dan flaş bir açıklama geldi…

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü’nde geliştirilmeye başlanan ve iki aydan kısa bir süredir insanlar üzerinde denenen Covid-19 aşısına Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan onay çıktı ve aşı resmi olarak tescillendi. Bu aşı böylelikle corona virüsüne karşı geliştirilen ilk aşı haline geldi. Rusya böylece corona virüsü aşısını tescil eden ilk ülke oldu.

“KENDİ KIZIM DA AŞIYI DENEDİ”

Dünya üzerinde Covid-19 aşısı için ilk kez onay çıkarken, eğer başarılı olunması durumunda, 2019 yılının son haftalarında ortaya çıkan salgına karşı en net savunma mekanizması geliştirilmiş olacak.

Uluslararası ajansların “son dakika” uyarısıyla servis ettiği haberle ilgili bir açıklam ada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı.

Putin, “En yakın zamanda aşının seri üretimine başlanacağını umuyorum. Benim kızım da Covid-19 aşısı oldu” ifadesini kullandı.

Aşının alıcı antikor ve hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin, “Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Bir anlamda kızım da aşı deneyinde yer aldı diyebiliriz” dedi. ,

Sputnik’te yer alan haberde Putin, aşılamadan sonra kızının ateşinin 38 dereceye çıktığını, ertesi gün ateşinin 37 derecenin biraz üstünde olduğunu ifade etti. Putin, “İkinci iğneden, aşılamadan sonra ateşi yine biraz yükseldi, daha sonra her şey ortadan kayboldu. Kendisini iyi hissediyor ve antikor yüksek düzeyde” dedi.

DETAYLAR GELİYOR…