Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Putin’den kritik açıklama: Kimseyle savaşa girme niyetimiz yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik bir açıklama geldi. Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre Putin, "Rusya'nın kimseyle savaşa girme gibi bir niyeti yok" dedi.

Sozcu.com.tr
09:35 -
Haberler Dünya
Son dakika… Putin’den kritik açıklama: Kimseyle savaşa girme niyetimiz yok

İdlib'in Balyun kasabasında Esad rejiminin saldırısı sonucu 34 Türk askerinin şehit olmasının ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Türkiye, Bahar Kalkanı Harekatı’yla rejim güçlerine ait hedefleri vurmaya başlarken, Rusya’dan kritik bir açıklama geldi. Tass haber ajansına konuşan Putin, çarpıcı ifadeler kullandı.

Putin, “Kimseyle savaşa girme gibi bir niyetimiz yok. Öyle koşullar yaratacağız ki kimse bize karşı mücadele etmek istemeyecek” dedi.

‘GARANTİ EDEMEYİZ’

Türkiye’nin harekat kapsamında rejime ait uçakları düşürmesinin ardından dün akşam saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı da bir açıklama yapmıştı.

General Oleg Zhuravlev, rejimin İdlib hava sahasını kapattığını duyurarak, “Bu şartlar altında bölgede görev yapan Rusya Kuvvetler Grubu, Suriye semalarında Türkiye’nin hava uçuşlarına dair güvenliğini garanti edemez” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERRusya'dan yeni İdlib açıklaması: Garanti edemeyiz!Rusya'dan yeni İdlib açıklaması: Garanti edemeyiz!

 

İLGİLİ HABERPutin'den İdlib saldırısı açıklaması: Türk askerleri çıkmamalıydıPutin'den İdlib saldırısı açıklaması: Türk askerleri çıkmamalıydı

 

İLGİLİ HABERRusya'dan hain saldırı sonrası tehdit gibi açıklama: Türkiye için kötü olurRusya'dan hain saldırı sonrası tehdit gibi açıklama: Türkiye için kötü olur
Putin Rusya son dakika Vladimir Putin
Son güncelleme: 09:53 02.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more