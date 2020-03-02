Son dakika… Putin’den kritik açıklama: Kimseyle savaşa girme niyetimiz yok

İdlib'in Balyun kasabasında Esad rejiminin saldırısı sonucu 34 Türk askerinin şehit olmasının ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Türkiye, Bahar Kalkanı Harekatı’yla rejim güçlerine ait hedefleri vurmaya başlarken, Rusya’dan kritik bir açıklama geldi. Tass haber ajansına konuşan Putin, çarpıcı ifadeler kullandı.

Putin, “Kimseyle savaşa girme gibi bir niyetimiz yok. Öyle koşullar yaratacağız ki kimse bize karşı mücadele etmek istemeyecek” dedi.

‘GARANTİ EDEMEYİZ’

Türkiye’nin harekat kapsamında rejime ait uçakları düşürmesinin ardından dün akşam saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı da bir açıklama yapmıştı.

General Oleg Zhuravlev, rejimin İdlib hava sahasını kapattığını duyurarak, “Bu şartlar altında bölgede görev yapan Rusya Kuvvetler Grubu, Suriye semalarında Türkiye’nin hava uçuşlarına dair güvenliğini garanti edemez” ifadelerini kullandı.

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