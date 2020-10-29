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Son dakika… Putin’den toplu aşı açıklaması: Yıl sonunda başlıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde geliştirilen aşılarla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Putin aşıların etkili olduğunu söylerken, "Toplu aşılamaya yıl sonunda başlamayı umuyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:33, 29/10/2020
Haberler Dünya
Son dakika… Putin’den toplu aşı açıklaması: Yıl sonunda başlıyoruz

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, herkesin gözü salgını bitirecek aşı ve ilaç çalışmalarından gelecek iyi haberlere çevrilmiş durumda.

Ülkeler ve ilaç şirketlerinin yarışı sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den kritik açıklamalar geldi. Salgının en hızlı artış gösterdiği ülkelerden biri olan Rusya’da son 24 saatte 17 bin 717 vaka görülmesiyle yeni bir rekor kırıldı.

1 milyon 581 bin 693 kişiyle en çok vakanın görüldüğü dördüncü ülke olmasına karşın, Rusya lideri Putin ülke genelinde bir karantina ve kapanma uygulanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

İNGİLİZ AŞILARINDA AKSAKLIK

Ülkesinde geliştirilen ‘Sputnik V' ve ‘EpiVacCorona’ aşılarıyla ilgili de konuşan Putin, her iki aşının da etkili olduğunu öne sürdü. Aşı yarışında en önde gösterilen İngiltere’deki çalışmalarda aksaklıklar olduğunu savunan Putin, kendi aşılarını yıl sonunda toplu olarak uygulamaya başlayacaklarını umduklarını ifade etti.

‘YURT DIŞI İÇİN DE HAZIRIZ’

Rusya lideri, yurt dışına gönderilmek üzere aşı üretmeye de hazır olduklarını vurguladı.

Rusya’da ilk olarak Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ‘Sputnik V' ülke içinde tescil edilmiş, onu daha sonra Vektör Viroloji ve Biyoteknoloji merkezi tarafından geliştirilen ‘EpiVacCorona’ takip etmişti.

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Yayınlanma Tarihi:14:55,
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