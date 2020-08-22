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Son dakika… Red Hot Chili Peppers’ın gitaristi Jack Herman hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü müzik grubu Red Hot Chili Peppers'ın üyelerinden Jack Sherman 64 yaşında yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
12:45 -
Haberler Dünya
Son dakika… Red Hot Chili Peppers’ın gitaristi Jack Herman hayatını kaybetti

ABD’li müzik grubu Red Hot Chili Peppers’ın ikinci gitaristi olarak bilinen müzisyen Jack Herman, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Acı haberi Red Hot Chili Peppers grubu duyururken, ölüm sebebine ilişkin bir detay verilmedi.

Jack Herman.

Gruptan yapılan açıklamada, “O eşsiz bir adamdı. Tüm iyi ve kötü zamanlar için ona teşekkür ediyoruz. Huzur içinde uyu Jack” ifadeleri kullanıldı.

Aralık 1983’te Hillel Slovak’ın yerine gruba dahil olan Herman, Red Hot Chili Peppers’ın ilk Amerika turnesinde de yer almıştı. Herman, Slovak’ın 1985’te geri dönmesiyle gruptan ayrılmıştı.

ABD Amerika Ölüm son dakika
Son güncelleme: 12:56 22.08.2020
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