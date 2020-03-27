Son dakika… Reuters’tan corona virüsü günlerinde Türkiye analizi

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, corona virüsü zamanında Türkiye’de son durumu kapsamlı bir analiz ile okurlarına duyurdu. Ajans, “Türkiye test sayısını artırmakta zorlanırken, salgın kritik noktaya ulaştı” başlığını kullanırken, “ABD’ye yarım milyon corona virüsü test kiti sattıktan sonra Türkiye hastalık ile ilgili kendi test kitini artırmakta zorlanıyor” yorumunu yaptı.

Türkiye’den bazı doktorlarla konuşan Reuters muhabiri Tuvan Gümrükçü, “Türkiye’de ilk enfeksiyon vakası yaklaşık 2 hafta önce tespit edildi. O günden beri vaka sayısı 3629’a çıktı ve bu rakam birçok ülkeden daha fazlaydı ve hükümet günde 10 bin test hedefinin gerisine düştü” yazdı.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, “Test sayımız düşük. Kesinlikle buna hazır değildik. Hazır olan ülkelerin kesinlikle çok daha fazla test sayısı olmalıydı. Hükümet salgının yayılmasını yavaşlatmak için zamanında hamleler yaptı. Fakat spor liglerini ve yurt dışından gelenleri karantinaya almak gibi bazı önlemleri çok yavaş aldı” dedi.

GÜNEY KORE BİR GÜNDE TÜRKİYE’Yİ GEÇİYOR

Adıyaman, “Salgın başladığından beri yaklaşık 200.000 kişi ülkeye giriş yaptı ve bu insanlara sadece basit bir grip testi yapıldıktan sonra kontrolsüz bir şekilde serbest bırakıldılar. Bir salgınla bu şekilde savaşamazsınız” dedi.

Türkiye’nin test konusunda son günlerde hızlandığını ama hedefin gerisinde kaldığını hatırlatan Reuters’ın haberinde, “Güney Kore bu alanda lider ve Türkiye’de yapılan toplam test sayısını bir günde geçiyorlar” ifadesi kullanıldı.



“EĞER ABD AŞIYI GELİŞTİRİRSE…”

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye’deki Sağlık Güvenliği Lideri Irshad Shaikh, Türkiye’de hata payının çok düşük olduğunu ve virüsle temas eden herkese test yapılması gerektiğini söyledi. Shaikh, “Türkiye’nin, çok zor durumdaki ABD’ye test kiti satması bir sermaye yatırımı türü olarak görülebilir” dedi.

Shaikh, “Bundan sonra çok kaygan bir zeminde ve bıçak sırtında ilerleniyor. Eğer ABD, aşı geliştirmede başarılı olursa, zaten yatırımdan elde edilen paralar bankada, onların Türkiye’ye olan borçlarıyla birlikte duruyor” dedi.