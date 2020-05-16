Son dakika… Ruanda soykırımıyla ilgili kritik gelişme! 25 yıl sonra yakalandı

Doğu Afrika ülkesi Ruanda’da 1994’te Tutsilere uygulanan soykırımla ilgili aranan dönemin ünlü iş adamı Felicien Kabuga, 25 yıldır kaçak hayatı yaşıyordu.

800 bin insanın katledildiği günlerde Hutu militanlarına fon sağladığı iddiasıyla suçlanan 84 yaşındaki Kabuga, o günden bu yana sırra kadem basmıştı. Ancak Fransız yetkililer yıllar sonra Ruanda soykırımıyla ilgili flaş bir gelişmeyi dünyaya duyurdu.

Kabuga, başkent Paris’te sabaha karşı düzenlenen operasyonla yakalandı. Asnières-sur-Seine bölgesinde bir apartman dairesinde ele geçirilen Kabuga’nın sahte kimlikle uzun süredir burada yaşadığı belirtildi.

Ruanda’nın en çok aranan adamı olarak bilinen Kabuga’nın yakalanması için ABD 5 milyon dolar ödül koymuştu.