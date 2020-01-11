Son dakika… Ruhani, Zelenskiy’den özür diledi!

Ukrayna’dan yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i arayarak Tahran’da düşürülen yolcu uçağı sebebiyle İran adına özür dilediğini iletti.

RUHANI, TRUDEAU İLE GÖRÜŞTÜ

Reuters’ta yer alan habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’da düşen Ukrayna uçağıyla ilgili Kanada Başbakanı Trudeau ile de görüştü.

Ruhani, görüşmede uçakla ilgili detaylı araştırma yürütüleceğini belirtti.

MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Trudeau’yla telefonla görüşen Ruhani, uluslararası kanunlar çerçevesinde düşen uçağın araştırılmasına ilişkin uluslararası işbirliği yapılması taleplerini memnuniyetle karşıladı. Kanada ve İran, 2012 yılında diplomatik ilişkilerini kesmişti.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi uçak, 8 Ocak sabahı Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. 176 yolcunun tamamın hayatını kaybettiği uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, dört Afgan, üç Alman ve üç İngiliz vardı.

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, Tahran’ın batısına konuşlanan hava savunma sistemlerinin, diğer hava savunma sistemlerine bir seyir füzesinin ateşlendiğini duyurduğunu belirterek, “Hava savunma sistemi, seyir füzesinin ateşlendiğini düşünerek vurdu” diye konuşmuştu.