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Son dakika… Ruhani’den corona açıklaması: Tüm bölgeleri etkiledi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkeyi etkisi altına alan corona virüsü kriziyle ilgili konuştu. Ruhani, virüsün ülkenin tüm bölgelerini etkilediğini söylerken, İran'ın bu süreci en kısa sürede ve minimum ölü sayısıyla atlatacağını öne sürdü.

Sozcu.com.tr
12:53 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ruhani’den corona açıklaması: Tüm bölgeleri etkiledi

Çin’in Wuhan kentinde başlayarak dünya çapında bir krize dönüşen corona virüsü hızla can almaya devam ediyor. Ölü sayısı dünya genelinde 3 bini aşarken, virüs Çin dışında en çok İtalya ve İran’ı etkiledi.

79 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’yı 77 kişiyle takip eden İran’da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den çarpıcı açıklamalar geldi.

Reuters’ın haberine göre Ruhani, virüsün İran’ın tüm bölgelerini etkilediğini söyledi. Onlarca insanın hayatını kaybetmesine rağmen iyimser bir tavır takınan Ruhani, ülkesinin en kısa sürede ve en az kayıpla bu süreci atlatacağını öne sürdü.

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Cumhurbaşkanı İran son dakika
Son güncelleme: 13:02 04.03.2020
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