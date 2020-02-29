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Son dakika… Ruhani’den Erdoğan’a İdlib çağrısı!

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, bir televizyon programında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İdlib'deki masum insanlar korunmalı" çağrısında bulundu.

18:13 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ruhani’den Erdoğan’a İdlib çağrısı!

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