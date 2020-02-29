Son dakika… Ruhani’den Erdoğan’a İdlib çağrısı!

AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERCumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib saldırısının ardından ilk kez konuştu. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-ruhaniden-erdogana-idlib-cagrisi-5653618","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-ruhaniden-erdogana-idlib-cagrisi-5653618","pageType":"yazi","pageIdentifier":5653618,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Ruhani&#8217;den Erdou011fan&#8217;a u0130dlib u00e7au011fru0131su0131!"});aip('newsArticle', {"identifier":5653618,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-ruhaniden-erdogana-idlib-cagrisi-5653618/","headline":"Son dakika&#8230; Ruhani&#8217;den Erdou011fan&#8217;a u0130dlib u00e7au011fru0131su0131!","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"adilcan","dateCreated":1582989182,"datePublished":1582989182,"dateModified":1582989182,"info":"{"seo_news":"false"}"});