Son dakika… Ruhani’den Trump’a sert yanıt!

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün İran’ın ABD’ye ait yerleri vurması durumunda, belirledikleri İran’a ait 52 noktayı hedef alabileceklerini belirtmişti. Trump’ın açıklamasına İran Cumhurbaşkanı Ruhani, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Ruhani, “İran ulusu tehdit edilemez. 52 sayısını ifade edenler, 290 sayısını hatırlamalıdır” dedi.

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290 SAYISI NE ANLAMA GELİYOR?

3 Temmuz 1988’de İran Hava Yolları’nın 655 sefer sayılı uçağı, Basra Körfezi üzerinde ABD donanma gemisi tarafından düşürülmüş ve 16 mürettebat ve 66’sı çocuk 274 yolcu olmak üzere toplam 290 kişi hayatını kaybetmişti.