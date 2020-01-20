Son dakika… Rumlardan skandal ifade: Türkiye’ye hakaret ettiler

ABD’nin ünlü haber ajansı Associated Press, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY)Türkiye’ye adeta hakaret ettiğini abonelerine son dakika gelişmesi şeklinde duyurdu. Başta Yunan ve Rum medyası olmak üzere birçok uluslararası medya kuruluşunda yayınlanan haberde GKRY yetkililerinin açıklamalarına yer verildi.

Ankara’nın Kıbrıs açıklarında yaptığı sondaj çalışmaları ve Libya ile anlaşması dolayısıyla GKRY yetkililerinin Türkiye hakkında, “Korsan devlet” dediğini aktaran Associated Press, bu yetkililerin Türkiye’nin çalışmalara devam ederek usulsüzlük yaptığına dair ağıt ithamlarına da yer verdi.

Rumların İtalyan Eni ve Fransız Total ile sondaj çalışmaları için anlaştığının hatırlatıldığı haberde, “Rum Kesimi Akdeniz’in doğusundaki diğer ülkelerle enerji bazlı ortaklığına devam ederken, Türkiye’nin ‘uluslararası açıdan yasa dışı bir yola gittiğini’ söylüyor. Türkiye’nin AB’nin çağrısını ‘provokatif bir şekilde görmezden geldiğini’ söylüyorlar” ifadesi kullanıldı.