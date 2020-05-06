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Son dakika… Rus bakan corona virüsüne yakalandı

Rusya'nın Kültür Bakanı Olga Lyubimova'nın corona virüsüne yakalandığı tespit edildi.

14:38 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rus bakan corona virüsüne yakalandı

Son dört gündür, günlük corona virüsü vaka sayısının 10 binin üzerinde kayıtlara geçtiği Rusya’dan flaş bir açıklama geldi… TASS haber ajansının “son dakika gelişmesi” şeklinde servis ettiği haberde ülkenin Kültür Bakanı Olga Lyubimova’nın corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığı aktarıldı.

Lyubimova’nın basın sözcüsü Anna Usaşeva açıklamayı yaparken, 40 yaşındaki bakanın hafif semptomlar gösterdiği ve çalışmalarına internet üzerinden devam ettiğini söyledi.

Rusya’da toplam corona virüsü vaka sayısı 165.929’a çıktı.

Corona Rusya son dakika
Son güncelleme: 14:51 06.05.2020
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