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Son dakika… Rus büyükelçiye nota verildi: Sebebi suikast

Rusya'nın Almanya Büyükelçisi, bugün Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye nota verildiği açıklandı. Nota verilmesinin sebebinin ise geçen yıl öldürülen bir Gürcistan vatandaşının suikast emrinin Rus yetkililer tarafından verildiğine dair kanıtlar olduğu duyuruldu.

Sozcu.com.tr
14:43 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rus büyükelçiye nota verildi: Sebebi suikast

Almanya’nın başkenti Berlin’de geçen yaz öldürülen Gürcistan vatandaşı ile ilgili soruşturmaya devam eden Alman Federal Savcılığı, bu saldırının arkasında Rus yetkililerin olduğunu ortaya çıkardı.

Rus haber ajansı RIA, Alman yetkililerin bu konuda ellerinde kanıt olduğunu aktarırken, Rusya’nın Almanya Büyükelçisi’nin bugün dışişleri bakanlığına çağrıldığını ve nota verildiğini aktardı.

Ajans, savcılığın elindeki kanıtlar arasında, Gürcistan vatandaşının öldürülmesinden sorumlu olan şahsın bir Rus vatandaşı olduğu ve suikast emrinin de Rus yetkililer tarafından verildiğine dair belgeler olduğunu duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Gürcistan Haber Rusya son dakika
Son güncelleme: 15:01 18.06.2020
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