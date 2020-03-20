Son dakika… Rusya açıkladı: Corona aşısı denemeleri başladı

Reuters’ın haberine göre Novosibirsk kentindeki Vektör Viroloji ve Biyoteknoloji Devlet Araştırma Merkezi’nde bilim insanlarının altı farklı teknolojik platforma dayanan aşı prototipleri geliştirdikleri, ne kadar etkili oldukları ve hangi dozlarda uygulanabileceğini anlamak için bugün testlere başlandığı belirtiliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları aşının geliştirilmesinin, daha geniş kullanım için 12-18 ay sürebilecek uzun ve karmaşık bir süreç olduğu konusunda uyarılar yapıyor.

Rusya’da şu ana dek 199 vakada 1 kişi hayatını kaybetti.