Son dakika… Rusya durmak bilmiyor: Bu kez de vaka rekoru kırıldı

Aralık 2019'da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. İkinci dalga paniği hızla yayılırken, toplam vaka sayısı ‘worldometers' tarafından paylaşılan verilere göre 57.2 milyon, can kaybı ise 1 milyon 366 bine ulaştı.

ABD, Hindistan, Brezilya ve Fransa'nın ardından en çok vakanın görüldüğü beşinci ülke olan Rusya'da rekorlar peş peşe kırılmaya devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 35 BİNİ AŞTI



Dün 2 milyon vaka sınırını aşan ülkede ölü sayısı da rekor kırmıştı. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre bugün de vaka sayısı rekor kırdı. Son 24 saatte 24 bin 318 kişiye corona virüsü teşhisi koyulurken, salgın başından bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 39 bin 926'ya yükseldi.

Yetkililer dünden bu yana 461 kişinin virüse bağlı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkedeki toplam can kaybı 35 bin 311’e ulaştı.