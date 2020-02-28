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Son dakika… Rusya ile ABD arasında kritik İdlib görüşmesi!

ABD ile Rusya arasında İdlib'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. 

17:42 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya ile ABD arasında kritik İdlib görüşmesi!

Reuters’ın geçtiği habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley arasında İdlib’deki gerilimle ilgili telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu.

Görüşmede, İdlib’de Türk askerine yönelik düzenlenen saldırıların ele alındığı ve bölgede gerginliğin azaltılmasına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

İdlib’de rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırı sonucu 33 asker şehit olmuş, 32 asker ise yaralanmıştı.

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Son güncelleme: 17:57 28.02.2020
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