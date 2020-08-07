Son dakika… Rusya istatistik kurumu açıkladı: Haziran’da 11 bin 917 kişi öldü

Corona virüsü salgınının diğer Avrupa ülkelerine göre daha geç yayılma gösterdiği Rusya’da Haziran ayı verileri korkunç tabloyu gözler önüne serdi.

Yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz Haziran ayında Rusya’da ölen 11 bin 917 kişinin corona virüsü hastası ya da corona virüsü şüphelisi olduğu belirtildi.

Bu sayının 2019 Haziran ayına göre yüzde 18.6’lık bir ölüm oranı artışına işaret ettiği ifade edildi.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ YÜZDE 3

2019 Haziran’da Rusya’da 137 bin 237 kişi hayatını kaybederken bu yıl 162 bin 758 kişinin öldüğü açıklandı.

Sayılarla yıllara göre ölümlerin kıyaslandığı açıklamada 2019’un ilk yarısına göre 2020’de ölüm oranlarında yüzde 3.1’lik bir artış yaşandığı bildirildi.