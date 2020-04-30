Son dakika… Rusya kritik eşiği rekorla aştı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede küresel çapta bir krize dönüştü. Dünya genelinde 3 milyonu aşkın insana bulaşan virüs nedeniyle 226 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Salgının bu ay başından itibaren etkisini iyiden iyiye hissettirdiği Rusya’da da rakamlar hızla yükseliyor. Günlük yeni vaka sayısı son 1 haftada 5 binden 6 binlere çıkan ülkede bir rekor daha kırıldı.

CAN KAYBI 1073’E ULAŞTI



Sağlık Bakanlığı’nın duyurduğu verilere göre 24 saatte 7 bin 99 yeni vaka kayıtlara geçti. Rekor artışın yanı sıra hem ölü sayısında hem de vaka sayısında kritik eşik de aynı gün aşıldı.

Son vakalarla toplam sayı 100 bini geçerek 106 bin 498’e yükselirken, 101 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı ise 1073’e ulaştı.

PUTİN İTİRAF ETMİŞTİ



Önceki gün ulusa sesleniş konuşması yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm çabalara rağmen tıbbi ekipman eksikliği olduğunu itiraf etmişti. “Üretimi artırsak da her türlü malzeme eksik” diyen Putin, ülkede günde 100 bin koruyucu kıyafet ile 8.5 milyon maske üretildiğini söylemişti.

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