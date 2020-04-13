Son dakika… Rusya rekor üstüne rekor kırıyor

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, başta Avrupa ve ABD’de olmak üzere etkisini giderek artırıyor. Vaka sayıları bir anda artmaya başlayan ülkelerden Rusya’da son durum kamuoyuyla paylaşıldı.

Dün günlük vaka sayısında rekor kırıldığı açıklanırken, çok geçmeden bir rekor da bugün duyuruldu. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 2 bin 558 yeni tanı konulduğunu belirtirken, toplam vaka sayısı 18 bin 328’e ulaştı.

Ölü sayısının da 18 arttığı ifade edilirken, toplam can kaybı ise 148’e yükseldi.