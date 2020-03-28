Son dakika… Rusya sınırlarını kapatıyor!

Rusya’nın corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla sınırlarını kapatacağı belirtildi.

Virüse karşı alınan önlemin Rus diplomatlar ve kamyon sürücüleri için geçerli olmayacağı ifade edildi.

Worldometers’in verilerine göre, Rusya’da 1264 corona virüsü vakası bulurken virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

‘İLAÇ GELİŞTİRİLDİ’ İDDİASI

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA) tarafından yapılan açıklamada FMBA'nın virüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtilmişti.

Açıklamada “Rusya FMBA'ya ait ‘Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin ve Fransa’nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında corona virüsü enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi” ifadelerine yer verilmişti.