Son dakika… Rusya tüm zamanların vaka rekorunu kırdı

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. İkinci dalga paniğinin giderek yayılmasıyla, pek çok ülkede katı kurallar da geri dönüyor. Toplam vaka sayısı ‘worldometers’ tarafından paylaşılan verilere göre 53.1 milyon, can kaybı ise 1.3 milyona ulaştı.

ABD, Hindistan ve Brezilya’nın ardından en çok vakanın görüldüğü dördüncü ülke olan Rusya’da rakamlar hızla yükseliyor. Sağlık Bakanlığı son verileri paylaşırken, ülkede rekorlar peş peşe kırılmaya devam ediyor.

24 SAATTE 411 CAN KAYBI

Son 24 saatte 21 bin 983 kişiye corona virüsü teşhisi koyulurken, salgın başından bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 880 bin 551’e yükseldi.

Yetkililer dünden bu yana 411 kişinin virüse bağlı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkedeki toplam can kaybı 32 bin 443'e ulaştı.