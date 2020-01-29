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Son dakika… Rusya ve Çin’den Corona virüsü aşısı!

Corona virüsü nedeniyle Çin'e giden Rus uzman, Çinli yetkililerin elindeki Corona virüs genomunu kendilerine verdiklerini ve virüse karşı bir aşı üretmek için Çin'le birlikte çalışacaklarını duyurdu.

19:58 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya ve Çin’den Corona virüsü aşısı!

Reuters’te yer alan habere göre, Corona virüsünü incelemek için Çin’in Guangzhou şehrine giden Rus bir uzman, virüse karşı Çin’le birlikte ortak aşı çalışması yürüteceklerini açıkladı.

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