Son dakika… Rusya ve Çin’den Corona virüsü aşısı!

Reuters&#8217;te yer alan habere göre, Corona virüsünü incelemek için Çin&#8217;in Guangzhou şehrine giden Rus bir uzman, virüse karşı Çin&#8217;le birlikte ortak aşı çalışması yürüteceklerini açıkladı.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İLGİLİ HABERDünya Sağlık Örgütü&#039;nden &#039;Corona virüsü&#039; kararı!. . &nbsp;. İLGİLİ HABERCorona virüsünden sonra şimdi de Lassa ateşi salgını: 41 ölü!. . İLGİLİ HABERCorona virüsü Starbucks&#039;ı da vurdu!. . İLGİLİ HABERCorona virüsü nedir? Çin&#039;den yayılan korona virüsü hangi ülkelerde görüldü?. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-rusya-ve-cinden-corona-virusu-asisi-5595901","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-rusya-ve-cinden-corona-virusu-asisi-5595901","pageType":"yazi","pageIdentifier":5595901,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Rusya ve u00c7in&#8217;den Corona viru00fcsu00fc au015fu0131su0131!"});aip('newsArticle', {"identifier":5595901,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-rusya-ve-cinden-corona-virusu-asisi-5595901/","headline":"Son dakika&#8230; Rusya ve u00c7in&#8217;den Corona viru00fcsu00fc au015fu0131su0131!","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["\\u00c7in","D\\u00fcnya","kahve","Nijerya","Rusya","Sa\\u011fl\\u0131k","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":1580317138,"datePublished":1580317138,"dateModified":1580317138,"info":"{"seo_news":"false"}"});