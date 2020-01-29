Son dakika… Rusya ve Çin’den Corona virüsü aşısı!

Reuters’te yer alan habere göre, Corona virüsünü incelemek için Çin’in Guangzhou şehrine giden Rus bir uzman, virüse karşı Çin’le birlikte ortak aşı çalışması yürüteceklerini açıkladı.

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