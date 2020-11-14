Son dakika… Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe vaka rekorları

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. ‘Worldometers' tarafından paylaşılan verilere göre toplam vaka sayısı göre 53.7 milyon, can kaybı ise 1 milyon 310 bine ulaştı.

ABD, Hindistan ve Brezilya'nın ardından en çok vakanın görüldüğü dördüncü ülke olan Rusya'da rakamlar hızla yükseliyor. Sağlık Bakanlığı son verileri paylaşırken, ülkede rekorlar peş peşe kırılmaya devam ediyor.

24 SAATTE 411 CAN KAYBI

Son 24 saatte 22 bin 702 kişiye corona virüsü teşhisi koyulurken, salgın başından bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 903 bin 253'e yükseldi.

Yetkililer dünden bu yana 391 kişinin virüse bağlı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkedeki toplam can kaybı 32 bin 834’e ulaştı.

UKRAYNA SAĞLIK BAKANI: BU BİR SAVAŞ



Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin de corona virüsüne yakalanarak hastaneye kaldırıldığı Ukrayna’da rekorlar ardı ardına kırılıyor.

Sağlık Bakanı Maksym Stepanov tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 524 yeni teşhis koyulduğu belirtildi. Toplam vaka sayısı 525 bin 176'yı geçerken, ülkedeki ölü sayısı ise 9 bin 508 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Stepanov, “Bu bir savaş. Virüs her gün Ukraynalıların canını alıyor. Eğer hafta sonu yasaklarına uyarsak sağlık sistemi üzerindeki baskıyı azaltırız” dedi.