Son dakika… Rusya’da 3 ay sonra bir ilk! 6 binin altına düştü

Corona virüsü salgınında en çok vakanın görüldüğü dördüncü ülke olan Rusya’da aylar sonra bir nebze de olsa sevindirici bir gelişme yaşandı.

Sağlık Bakanlığı son durumu kamuoyuyla paylaşılırken, ülkede 29 Nisan’dan bu yana en düşük yeni vaka sayısı tespit edildi.

Bakanlığın aktardığı verilere göre son 24 saatte 5 bin 940 kişiye yeni tanı koyuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 777 bin 486'ya ulaştı.

Dünden bu yana 85 kişi hayatını kaybederken, ülke genelindeki toplam ölü sayısı 12 bin 427’ye yükseldi.