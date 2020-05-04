Son dakika… Rusya’da artış katlanarak devam ediyor

Corona virüsünün geç görüldüğü ülkelerden biri olan Rusya’da son 24 saat ile ilgili güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan açıklamada son 24 saatte corona virüsü vaka sayısının 10.581 artarak 145.268’e çıktığı belirtildi. Ülkede dün açıklanan verilerde de günlük vaka sayısının 10.633 olduğu belirtilmişti. Dün günlük vaka tespit sayısında rekor kıran Rusya’da yine de 10 binin üzerinde vaka tespit edilmesi uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Öte yandan ülkede Covid-19’a bağlı sebeplerle 76 ölümün raporlandığı da duyuruldu. Ülkede corona virüsünden ölenlerin sayısı 1.356’ya çıktı.