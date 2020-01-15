Son dakika… Rusya’da bomba gelişme… Hükümet istifa ediyor

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev hükümetin istifa ettiğini açıkladı. TASS haber ajansında yer alan habere göre Medvedev açıklamayı devlet televizyonuna yaptı.

Interfax haber ajansında yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni hükümetin kurulmasına karar verecek.

Uluslararası kamuoyu tarafından, “Beklenmedik” olarak tanımlanan bu gelişmenin ardından gözler Rusya’nın yeni başbakan adaylarına döndü. Reuters haber ajansı, Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Ekonomi Bakanı Dmitry Oreshkin ya da Enerji Bakanı Alexander Novak’ın başbakanlık için kilit adaylar olduğunu yazdı.

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