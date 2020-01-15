Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Rusya’da bomba gelişme… Hükümet istifa ediyor

Rusya Başbakanı Medvedev, hükümetin istifa edeceğini duyurdu. Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi şeklinde duyurduğu haber Rus ajanslarına dayandırıldı. Haberlerde, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeni hükümet için karar vereceği belirtilirken, Başbakan Medvedev'in de Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak atandığı belirtildi.

Sozcu.com.tr
16:34 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’da bomba gelişme… Hükümet istifa ediyor

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev hükümetin istifa ettiğini açıkladı. TASS haber ajansında yer alan habere göre Medvedev açıklamayı devlet televizyonuna yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Başbakan Medvedev’in kritik duyurudan önce çekilen fotoğrafını Reuters servis etti.

Interfax haber ajansında yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni hükümetin kurulmasına karar verecek.

Uluslararası kamuoyu tarafından, “Beklenmedik” olarak tanımlanan bu gelişmenin ardından gözler Rusya’nın yeni başbakan adaylarına döndü. Reuters haber ajansı, Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Ekonomi Bakanı Dmitry Oreshkin ya da Enerji Bakanı Alexander Novak’ın başbakanlık için kilit adaylar olduğunu yazdı.

AYRINTILAR GELİYOR…

Başbakan bomba Haber Hükümet istifa Putin Rusya son dakika Vladimir Putin
Son güncelleme: 17:05 15.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more