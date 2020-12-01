Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Rusya’da can kaybı rekoru: 40 bin barajını geçtiler

Corona virüsünde en çok vakanın görüldüğü beşinci ülke olan Rusya'da rakamlar korkutucu derecede yükselmeye başladı. Ülkede son 24 saatte 569 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı rekor artışla 40 bini geçti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:47, 01/12/2020
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’da can kaybı rekoru: 40 bin barajını geçtiler

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. İkinci dalga paniği hızla yayılırken, toplam vaka sayısı ‘worldometers' tarafından paylaşılan verilere göre 63.6 milyon, can kaybı ise 1 milyon 474 bine ulaştı.

ABD, Hindistan, Brezilya ve Fransa'nın ardından en çok vakanın görüldüğü beşinci ülke olan Rusya'da da rakamlar hızla yükseliyor. Sağlık Bakanlığı son verileri paylaşırken, ülkede ölü sayılarında zirve görüldü.

26 BİN 402 YENİ VAKA

Son 24 saatte 569 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgın başından bu yana en yüksek ölü sayısı kayıtlara geçti. Toplam can kaybı rekorla birlikte 40 bin 464’e yükseldi.

Dünden bu yana 26 bin 402 kişiye corona virüsü teşhisi koyulurken, toplam vaka sayısı 2 milyon 322 bin 56 olarak açıklandı.

İlginizi ÇekebilirMaske için uyardı, bıçaklanarak öldürüldüMaske için uyardı, bıçaklanarak öldürüldü

 

İlginizi ÇekebilirPutin'den endişe yaratan görüntü: Konferansta öksürük krizine girdiPutin'den endişe yaratan görüntü: Konferansta öksürük krizine girdi
ABD Brezilya Çin Corona Dünya Fransa Hindistan Putin Rusya Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika
Yayınlanma Tarihi:11:46,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more