Son dakika… Rusya’da can kaybı rekoru: 40 bin barajını geçtiler

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. İkinci dalga paniği hızla yayılırken, toplam vaka sayısı ‘worldometers' tarafından paylaşılan verilere göre 63.6 milyon, can kaybı ise 1 milyon 474 bine ulaştı.

ABD, Hindistan, Brezilya ve Fransa'nın ardından en çok vakanın görüldüğü beşinci ülke olan Rusya'da da rakamlar hızla yükseliyor. Sağlık Bakanlığı son verileri paylaşırken, ülkede ölü sayılarında zirve görüldü.

26 BİN 402 YENİ VAKA



Son 24 saatte 569 kişinin hayatını kaybetmesiyle, salgın başından bu yana en yüksek ölü sayısı kayıtlara geçti. Toplam can kaybı rekorla birlikte 40 bin 464’e yükseldi.

Dünden bu yana 26 bin 402 kişiye corona virüsü teşhisi koyulurken, toplam vaka sayısı 2 milyon 322 bin 56 olarak açıklandı.

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