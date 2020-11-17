Son dakika… Rusya’da can kaybı rekoru

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. İkinci dalga paniği giderek yayılırken, toplam vaka sayısı ‘worldometers' tarafından paylaşılan verilere göre 55.3 milyon, can kaybı ise 1 milyon 332 bine ulaştı.

ABD, Hindistan ve Brezilya'nın ardından en çok vakanın görüldüğü dördüncü ülke olan Rusya'da rakamlar hızla yükseliyor. Sağlık Bakanlığı son verileri paylaşırken, ülkede bir vaka sayısı, bir ölü sayısı rekor kırıyor.

24 SAATTE 22 BİN 410 VAKA

Son 24 saatte 442 kişinin hayatını kaybetmesiyle, bir gün içindeki en yüksek ölü sayısı kayıtlara geçmiş oldu. Toplam can kaybı böylelikle 33 bin 931’e yükseldi.

Dünden bu yana 22 bin 410 kişiye corona virüsü teşhisi koyulurken, toplam vaka sayısı da 1 milyon 971 bin 13'e yükseldi.