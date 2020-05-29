Son dakika… Rusya’da can kaybı rekoru! Bir gecede yüzde 50 arttı

Corona virüsü salgınında vakaların katlanarak artması sonrası ABD ve Brezilya’yla birlikte merkez üslerinden biri olarak adlandırılan Rusya’dan kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Devlet Başkanı Putin’in zirve noktasını atlattık demesine rağmen ülkede yeni rekorlar ardı ardına kırılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre dün 174’le egale edilen günlük can kaybı rekoru, bugün neredeyse yüzde 50’lik bir artışla 272’ye ulaşarak kırıldı. Böylelikle corona virüsüne bağlı toplam ölü sayısı 4 bin 374’e yükseldi.

Mayıs ayı başında 11 binleri görerek zirveye ulaşan yeni vaka sayıları ise 8 binlere demir atmış durumda. Dünden bu yana 8 bin 572’ye kişi yeni tanı koyulurken, toplam hasta sayısı 387 bin 623 olarak kayıtlara geçti.