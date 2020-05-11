Son dakika… Rusya’da corona paniği artıyor: Yine 11 binin üzerine çıktı

Günlük corona virüsü vaka sayısının bir haftayı aşkın bir süredir 10 bin seviyesinin altına düşmediği Rusya’da kabus bitmek bilmiyor… Bugün Rus yetkililer son 24 saatlik güncel verileri ve tespit edilen yeni corona vakalarını açıkladı.

Rus yetkililer son 24 saat içerisinde ülkede 11 bin 656 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiğini açıkladı. Önceki gün 11 bin 12 yeni vakanın tespit edildiği ülkede günlük vaka verisi geçen hafta içerisinde 11 bin 231’e çıkmış ve tarihi rekor kayıtlara geçmişti.

DÜN İLK 5’TEYDİ BUGÜN İLK 3’TE

Geçen haftalar içinde vaka sayısı bazında Fransa ve Almanya gibi ülkeleri geride bırakan Rusya, bugün açıklanan veriler ile İtalya ve İngiltere’yi de geride bıraktı.

Rusya, 1.3 milyondan fazla vakanın görüldüğü ABD ve 264 binden fazla vakanın görüldüğü İspanya’nın ardından toplam 221 bin 344 vaka ile dünya üzerinde en çok vakanın görüldüğü üçüncü ülke haline geldi.

Detaylar geliyor…