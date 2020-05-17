Son dakika… Rusya’da corona paniği bitmiyor

Bir haftayı aşkın bir süredir günlük 10 bin vaka sayısının altına nadiren Rusya’da corona virüsü ile ilgili güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı… Rusya’da corona virüsüyle mücadele için kurulan birimin yaptığı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 9.709 yeni vaka tespit edildi.

Corona virüsünün yeni merkezi olarak gösterilen Rusya’da toplam vaka sayısı 281.752’ye çıktı.

Yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 94 insanın yaşamını yitirdiği açıklandı. Resmi verilere göre ülkede corona virüsünden ölenlerin sayısı 2.631’e çıktı.