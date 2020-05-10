Son dakika… Rusya’da corona sıçraması: 11 binden fazla vaka

Son günlerde günlük vaka sayısının 10 binin altına inmediği Rusya’da bugün de korkutan sonuçlar geldi. Rus yetkililer son 24 saat içerisinde 11.012 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Güncel verilerle birlikte ülkede toplam corona virüsü vaka sayısı 209.688’e çıktı. Rus yetkililer son 24 saat içerisinde 88 insanın corona virüsü dolayısıyla yaşamını yitirdiğini söyledi. Ülke genelinde 1.915 insan corona virüsünden yaşamını yitirdi.

5’İNCİ ÜLKE KONUMUNDA

Ülkede son günlerde yaşanan artış ile corona virüsü vaka sayısı geçen hafta içinde Fransa ve Almanya’yı geçmişti. Yapılan açıklama sonrasında Rusya en çok vakanın görüldüğü 5’inci ülke haline geldi.

Son 1 haftadır 10 bin vakanın altına düşmeyen Rusya’da dün 10 bin 817 insanda corona virüsü tespit edilmişti. Ülkede geçen hafta içinde 11 bin 231 yeni vaka görülerek rekor kırılmıştı.