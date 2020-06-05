Son dakika… Rusya’da corona vakaları 450 bine dayandı

Corona virüsünün nisan ayında etkisini artırdığı, mayıs ayı başından bu yana da zirve yaptığı Rusya, vaka sayılarının katlanarak artması nedeniyle ABD ve Brezilya'yla birlikte salgının merkez üslerinden biri olarak gösteriliyor.

Ülkede salgınla ilgili son veriler açıklanırken, kritik bir sınırın daha kapısına dayanıldı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 8 bin 726 kişiye daha corona virüsü tanı koyulduğunu ve toplam sayının 449 bin 834’e yükseldiğini duyurdu.

450 bin vakayı aşmasına ramak kalan Rusya, ABD ve Brezilya’nın arkasında üçüncü sırada bulunuyor. Yetkililer dünden bu yana 144 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 5 bin 528’e ulaştığını açıkladı.

Rusya’da Başbakan Mişustin ve Kremlin Sözcüsü Peskov gibi isimler de corona virüsüne yakalandıktan sonra tedavi görmüştü.