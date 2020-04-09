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Son dakika… Rusya’da corona virüsü bilançosu artıyor

Dünya çapında corona virüsü vaka sayısı 1.5 milyonu geçerken Rusya'dan güncel veriler geldi... Rus yetkililer, en yüksek corona virüsü vakasının son 24 saat içerisinde tespit edildiğini açıkladı. Ülke genelinde toplam vaka 10 bin 131'e çıkarken, corona virüsüne bağlı ölüm sayısı da 13 artarak 76'ya çıktı.

Sozcu.com.tr
10:54 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’da corona virüsü bilançosu artıyor

Rusya corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı… Rus yetkililer, son 24 saat içerisinde 1459 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Corona virüsünün ortaya çıktığı günden beri ülke genelindeki en yüksek vaka tespit oranı olduğu açıklanırken, ülke genelinde toplam corona virüsü vaka sayısının 10 bin 131’e çıktığı belirtildi.

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde coroan virüsüne bağlı ölüm sayısında da artış gözlendiği belirtildi. Yetkililer, son 24 saat içerisinde 13 kişinin öldüğünü ve toplam ölüm sayısının 76’ya çıktığını açıkladı.

Corona Dünya Ölüm Rusya son dakika
Son güncelleme: 10:58 09.04.2020
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