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Son dakika… Rusya’da Covid-19 vaka sayısı 50 bini aştı

Rusya bugün corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 5.642 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 52 bin 763'e çıktı.

Sozcu.com.tr
11:19 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’da Covid-19 vaka sayısı 50 bini aştı

Rus yetkililer corona virüsü ile ilgili açıklama yaptı… Ülkede corona virüsüyle mücadele için kurulan kuruluş tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 5.642 insanda daha corona virüsü tespit edildiği açıklandı.

Son verilerle birlikte ülke genelinde corona virüsü vaka sayısı 52 bin 763’e çıkarken son 24 saat içerisinde 51 hastanın da öldüğü belirtildi. Ülke genelinde corona virüsüne bağlı sebeplerden dolayı ölenlerin sayısı 456’ya çıktı.

Öte yandan yapılan açıklamada başkent Moskova ve çevresinde vaka sayısının yüksek olduğu ama diğer bölgelerde de sayının arttığı belirtildi.

Corona Rusya son dakika
Son güncelleme: 11:43 21.04.2020
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