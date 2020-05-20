Son dakika… Rusya’da düşüş sürüyor ama… 300 bini aştılar!

Vaka sayılarının önlenemez bir hızla artmasıyla salgının yeni merkez üssü olarak gösterilen Rusya’dan günler sonra bir nebze de olsa sevindirici bir haber geldi. Virüsün pek çok ülkenin aksine nisan ayı başından itibaren etkisini artırdığı ülkede geçtiğimiz üç haftada günlük vaka sayıları 11 bin seviyelerine çıkarak rekor kırmıştı.

İnişli çıkışlı grafiğin ardından düşüş eğilimine geçen günlük yeni vaka sayılarıyla ilgili son durum paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre yeni tanı koyulan hasta sayısı 9 binin altına düşerek 8 bin 764 olarak duyuruldu. Bu 2 Mayıs’tan bu yana ülkedeki en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

BİR GÜNDE 135 ÖLÜ



Günler sonra kaydedilen en düşük seviyeyle aynı günde bir de kritik seviye aşıldı. Toplam vaka sayısında hızla yükselerek ikincı sıraya yerleşen Rusya, 300 bin sınırını da aşarak 308 bin 705 hastaya ulaştı.

Ölü sayısıyla ilgili de bilgi veren yetkililer son 24 saatte 135 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 972’ye yükseldiğini açıkladı.

MİŞUSTİN DÖNDÜ PESKOV TEDAVİ ALTINDA



Rusya’da, Başbakan Mişustin corona virüsüne yakalandıktan sonra tedavisinin ardından dün görevine geri dönerken, Kremlin Sözcüsü Peskov’un ise tedavisi sürüyor.

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