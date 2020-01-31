Son dakika… Rusya’da fabrikada patlama: Ölenler arasında Türk işçiler de var

Rusya'nın Oryol Bölgesi'ne bağlı Mtsensk şehrinde kauçuk üreten bir fabrikada sabah saatlerinde gaz patlaması yaşandı. Bölgeye gönderilen Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler enkaz altında kalan işçileri kurtarmaya çalıştı.

Türk vatandaşı olduğu belirlenen 4 kişinin cesedi molozların altından çıkarıldı. Kısa süre sonra uyruğu belirlenemeyen 1 kadın işçinin cesedine daha ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan 3 kişi de yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altında 1 işçinin daha kaldığından şüphelenilirken fabrikada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. (iHA)