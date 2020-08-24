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Son dakika… Rusya’da geliştirilen corona aşısını alacak ilk ülke belli oldu

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsüne karşı onayladığı aşıyı ilk olarak hangi ülkenin alacağı belli oldu.

17:04 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’da geliştirilen corona aşısını alacak ilk ülke belli oldu

Rusya'da Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği ve Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı aşıyı alacak ilk ülkenin Belarus olacağı belirtildi.

Corona Rusya Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika
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