Son dakika… Rusya’da geliştirilen corona aşısını alacak ilk ülke belli oldu

Rusya'da Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği ve Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı aşıyı alacak ilk ülkenin Belarus olacağı belirtildi.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-rusyada-gelistirilen-corona-asisini-alacak-ilk-ulke-belli-oldu-6004588","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-rusyada-gelistirilen-corona-asisini-alacak-ilk-ulke-belli-oldu-6004588","pageType":"yazi","pageIdentifier":6004588,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Rusya&#8217;da geliu015ftirilen corona au015fu0131su0131nu0131 alacak ilk u00fclke belli oldu"});aip('newsArticle', {"identifier":6004588,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-rusyada-gelistirilen-corona-asisini-alacak-ilk-ulke-belli-oldu-6004588/","headline":"Son dakika&#8230; Rusya&#8217;da geliu015ftirilen corona au015fu0131su0131nu0131 alacak ilk u00fclke belli oldu","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Corona","Rusya","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"eakgul","dateCreated":"2020-08-24 17:04:45","datePublished":"2020-08-24 17:04:45","dateModified":"2020-08-24 17:04:45","info":"{"seo_news":"false"}"});