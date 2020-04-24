Son dakika… Rusya’da günlük vaka sayısı yeniden arttı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, başta Avrupa ve ABD'de olmak üzere etkisini giderek artırıyor. Rusya'da salgınla ilgili son durum kamuoyuyla paylaşıldı.

Günlük yeni vaka sayısı düne göre yaklaşık yüzde 20 artış gösterdi. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 5 bin 849 yeni tanı konulduğunu belirtirken, dün bu rakam 4 bin 774 olarak kayıtlara geçmişti. Böylelikle yeni vakalarla birlikte toplam sayı 68 bin 622'ye yükseldi.

Öte yandan bir günde 60 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, toplam can kaybının da 615'e ulaştığını duyurdu.