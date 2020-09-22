Son dakika… Corona virüsünde son durum: Rusya’da iki ay sonra en yüksek vaka!

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, ikinci dalga paniği pek çok ülkeyi sarmış durumda. Worldometers’ın verilerine toplam vaka sayısı 31.5 milyon, can kaybı ise 969 bini aştı.

ABD, Hindistan ve Brezilya’nın ardından en çok vakanın görüldüğü dördüncü ülke olan Rusya’da da rakamlar yeniden artmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı ülkede son duruma ilişkin verileri paylaşırken, son 24 saatte 6 bin 215 kişiye corona virüsü tanısı koyulduğunu açıkladı. Bu rakam ülkede 18 Temmuz’dan sonra en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçti. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 115 bin 810’a yükseldi.

Yetkililer dünden bu yana 160 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının ise 19 bin 649’a ulaştığını duyurdu.

ABD’DE ÖLÜ SAYISI 200 BİN SINIRINDA

Corona virüsünde hem vaka hem de ölü sayısında zirveye çıkarak salgının merkez üssü haline gelen ABD’de korkutan veriler açıklanmaya devam ediyor. New York Times’ın aktardığına göre geçtiğimiz hafta ülke genelindeki yeni vakaların ortalaması 41 bin 812 olarak kayıtlara geçti.

Bu rakam bir önceki haftaya kıyasla yüzde 7’lik bir artış olduğuna işaret ediyor. Ancak ABD yeni haftaya daha da yüksek bir giriş yaptı. Ülkede son 24 saatte 54 bin 875 yeni tanı koyuldu.

Toplam vaka 6 milyon 880 bin 660 olarak açıklanırken, ölü sayısı da 199 bin 700’e ulaşarak 200 bin sınırına dayandı.

HİNDİSTAN’DA BİR AYIN EN DÜŞÜK VAKASI



ABD’nin ardından en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke olan Hindistan’da bir nebze olsun sevindirici bir gelişme yaşandı. Ülkede son bir ayın en düşük yeni vaka sayısı görüldü.

Yetkililerin paylaştığı verilere göre son 24 saatte 75 bin 83 yeni corona virüsü tanısı koyuldu. Hastalığa yakalanan toplam kişi sayısı ise 5.6 milyon.

75 bin vakanın görüldüğü günde 1053 kişi de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

İNGİLTERE’DE YENİ YASAKLAR



Corona virüsünün endişe verici şekilde artış gösterdiği ülkelerden İngiltere’de bugün bir dizi yeni kısıtlamanın daha duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde altıdan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, son olarak restoran ve kafelere sınırlama getirilmeye hazırlanılıyor.

Corona virüsü uyarı seviyesinin üçten dörde çıkarıldığı ülkede, restoran ve kafe gibi yerlerin saat 22.00’dan itibaren kapatılması bekleniyor. Kararın detayları Başbakan Boris Johnson’ın ulusa sesleniş konuşmasıyla netlik kazanacak.