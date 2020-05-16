Son dakika… Rusya’da inişli çıkışlı grafik! Yeni vaka 10 binin altına düştü

Corona virüsünde yeni vaka sayılarının katlanarak artması, Rusya’yı salgında gözlerin çevrildiği bölge haline getirdi. Salgının yeni merkezi olarak da adlandırılan ülkede, nisan ayı başında etkisini hissettiren corona virüsü son 2 haftada ise adeta zirve yaptı.

Üst üste 11 gün 10 bin ve üstü vaka görülen Rusya’da, son üç günde ise inişli çıkışlı bir grafik oluşmaya başladı. Önceki gün 9 bin 972’e inen rakam dün yeniden 10 binin üzerine çıkmıştı.

CAN KAYBI 2 BİN 500’Ü AŞTI

Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyuna açıkladığı verilere göre ise son 24 saatteki yeni vaka 9 bin 200 olarak duyuruldu. Bu son 14 gün içindeki en düşük rakam olarak kayıtlara geçti. Böylelikle toplam vaka sayısı 272 bin 43'e yükseldi. Bu alanda üçüncü sırada bulunan Rusya'nın önünde yalnızca ABD ve İspanya yer alıyor.

119 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, toplam ölü sayısının ise 2 bin 537’ye yükseldiğini duyurdu.