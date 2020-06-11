Son dakika… Rusya’da korkunç gün! Vaka 500 bini, ölü sayısı 6500’ü aştı

Dünya genelinde 7.4 milyon insana bulaşan corona virüsü yıkıma yol açmaya devam ediyor. Avrupa’da normalleşme adımları kapsamında pek çok adım atılsa da, Amerika kıtası ve Rusya’dan çok acı haberler gelmeye devam ediyor.

ABD ve Brezilya’yla birlikte salgının Çin’den sonraki merkez üssü olarak gösterilen Rusya’da son veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı’nın aktardığına göre ülkede iki kritik sınır aynı günde aşıldı.

YARIM MİLYONU GEÇEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE



Son 24 saatte 8 bin 779 kişiye yeni tanı koyulurken, corona virüsü vakalarının toplamı 502 bin 436’ya ulaştı. Rusya böylelikle ABD ve Brezilya’nın ardından yarım milyon vakayı geçen üçüncü ülke oldu.

Ülkede aşılan bir diğer psikolojik sınır ise ölü sayısında oldu. Dünden bu yana 174 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, toplam can kaybı sayısı 6 bin 500’ü geçerek 6 bin 532’ye yükseldi.