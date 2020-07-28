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Son dakika… Rusya’da korkutan artış! Bir gecede ikiye katlandı

Rusya'da corona virüsüne bağlı günlük can kaybı sayısı düne göre kritik bir şekilde arttı. Dün 85 olarak açıklanan ölü sayısı son 24 saatte 150 kayıtlara geçti.

Sozcu.com.tr
10:35 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’da korkutan artış! Bir gecede ikiye katlandı

Corona virüsü salgınında en çok vakanın görüldüğü dördüncü ülke olan Rusya’da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Ülkedeki son durum kamuoyuyla paylaşılırken, rakamlarda düne göre kritik bir artış yaşanması dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı'nın aktardığı verilere göre 5 bin 395 kişiye yeni tanı koyuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 823 bin 515'e ulaştı.

Dün 85 olarak açıklanan ölü sayısı son 24 saatte neredeyse iki kat artış göstererek 150 olarak duyuruldu. Ülke genelindeki toplam ölü sayısı 13 bin 504’e yükseldi.

Corona Rusya Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika
Son güncelleme: 10:42 28.07.2020
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