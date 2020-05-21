Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Rusya’da ölü sayısı 3 bini aştı

Corona virüsünün hızını artırdığı ülkelerin başında gelen Rusya'da son 24 saatte 127 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 3 bin 99'a yükseldi.

Sozcu.com.tr
10:40 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’da ölü sayısı 3 bini aştı

Dünya corona virüsü salgınında normalleşme sürecinde adımlar atarken, hastalığın etkisinin daha geç ortaya çıktığı Rusya’da kritik eşikler birer birer aşılmaya devam ediyor.

Dün 300 bin vaka sınırının aşıldığı ülkede, bugün de can kayıplarında 3 binin üzeri görüldü. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 127 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle hayatını kaybedenlerin toplamı 3 bin 99’a yükseldi.

VAKA SAYISI 317 BİN OLDU

Günlük vaka sayılarında Mayıs ayı başında 11 bin seviyesini görerek rekor kıran ülkede, dünden bu yana 8 bin 849 yeni tanı koyuldu. Bu alanda ikinci sırada bulunan ülkede toplam vaka sayısı 317 bin 554’e ulaştı.

Rusya'da, Başbakan Mişustin corona virüsüne yakalandıktan sonra tedavisinin ardından önceki gün görevine geri dönerken, Kremlin Sözcüsü Peskov'un ise tedavisi sürüyor.

İLGİLİ HABERRus doktordan ülkeyi karıştıran video! Yaşananları anlatıp camdan atladıRus doktordan ülkeyi karıştıran video! Yaşananları anlatıp camdan atladı
Başbakan Corona Dünya Mayıs ayı Rusya Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika
Son güncelleme: 10:56 21.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more