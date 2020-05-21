Son dakika… Rusya’da ölü sayısı 3 bini aştı

Dünya corona virüsü salgınında normalleşme sürecinde adımlar atarken, hastalığın etkisinin daha geç ortaya çıktığı Rusya’da kritik eşikler birer birer aşılmaya devam ediyor.

Dün 300 bin vaka sınırının aşıldığı ülkede, bugün de can kayıplarında 3 binin üzeri görüldü. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 127 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle hayatını kaybedenlerin toplamı 3 bin 99’a yükseldi.

VAKA SAYISI 317 BİN OLDU



Günlük vaka sayılarında Mayıs ayı başında 11 bin seviyesini görerek rekor kıran ülkede, dünden bu yana 8 bin 849 yeni tanı koyuldu. Bu alanda ikinci sırada bulunan ülkede toplam vaka sayısı 317 bin 554’e ulaştı.

Rusya'da, Başbakan Mişustin corona virüsüne yakalandıktan sonra tedavisinin ardından önceki gün görevine geri dönerken, Kremlin Sözcüsü Peskov'un ise tedavisi sürüyor.